Firma VIGOR sp. z o.o. oferuje nowoczesne wózki transportowe ze stali nierdzewnej

Wózki transportowe nierdzewne na sześciu kołach z przechyłem

Wózki zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym przewożeniu pojemników EURO oraz innych ładunków. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej klasy 304 zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, gwarantując długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Wymiary ładunkowe 605 x 410 mm umożliwiają łatwe przemieszczanie standardowych pojemników EURO. Sześć kół, z czego środkowe są skrętne, zapewnia stabilność, płynność jazdy oraz łatwość manewrowania, nawet przy pełnym obciążeniu do 190 kg. Dodatkowym atutem jest możliwość piętrowego układania pojemników, co zwiększa wydajność pracy. Wózek waży około 6 kg, co ułatwia jego obsługę.

Wózki nierdzewne do beczek, garnków, kotłów i pojemników

Firma VIGOR oferuje również specjalistyczne wózki przeznaczone do transportu różnorodnych pojemników. Każdy wózek charakteryzuje się nośnością do 200 kg oraz wewnętrzną średnicą 520 mm, dostosowaną do standardowych rozmiarów beczek i garnków. Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz koła poliamidowe o średnicy 100 mm zapewniają trwałość i łatwość manewrowania. Wszystkie koła są skrętne, z czego dwa wyposażone w hamulce, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Istnieje możliwość dopasowania średnicy obręczy do przewożonego pojemnika oraz zastosowania kółek z bieżnikiem, w zależności od potrzeb klienta.

Firma VIGOR Sp. z o.o. posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży metalowej, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym oraz profesjonalnym zespołem. Jakość produktów potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001:2015 oraz dynamicznym rozwojem firmy, co zostało docenione tytułami Geparda Biznesu w latach 2021 i 2022.

Więcej informacji na temat oferty wózków transportowych oraz innych produktów firmy VIGOR można znaleźć na stronie internetowej: https://vigor.com.pl/wozki-transportowe.php.