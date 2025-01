Odnowa powierzchni metali dzięki szkiełkowaniu – krok po kroku

Czym jest szkiełkowanie?

Szkiełkowanie to metoda obróbki strumieniowo-ściernej, polegająca na użyciu strumienia drobnych kulek szklanych do oczyszczania i wygładzania powierzchni metali. Proces ten jest łączony z wykorzystaniem sprężonego powietrza lub cieczy, co pozwala na precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń, korozji czy starej powłoki lakierniczej. W przeciwieństwie do tradycyjnego piaskowania, szkiełkowanie nie powoduje znacznego ścierania powierzchni, co sprawia, że idealnie nadaje się do delikatnych i precyzyjnych elementów.

Przygotowanie do procesu szkiełkowania

Pierwszym krokiem w szkiełkowaniu jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Metal powinien być oczyszczony z grubszych zabrudzeń, takich jak oleje, smary czy luźne osady. Ważne jest również dobranie odpowiednich parametrów procesu, takich jak rozmiar kulek szklanych, ciśnienie sprężonego powietrza oraz rodzaj urządzenia. Dokładne planowanie pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów i uniknięcie uszkodzeń obrabianych elementów.

Przebieg szkiełkowania

Sam proces szkiełkowania odbywa się w zamkniętych kabinach lub na otwartej przestrzeni, w zależności od rodzaju elementów i ich rozmiaru. Strumień kulek szklanych kierowany jest na powierzchnię metalu, usuwając wszelkie zanieczyszczenia i nierówności. Ważne jest, aby operator zachował odpowiedni kąt nachylenia dyszy oraz utrzymywał stałą odległość od obrabianego obiektu. Proces ten wymaga precyzji, gdyż zbyt intensywne działanie może doprowadzić do powstania mikrouszkodzeń na powierzchni.

Efekty szkiełkowania

Po zakończeniu szkiełkowania powierzchnia metalu staje się gładka, estetyczna i pozbawiona wszelkich defektów. Proces ten nie tylko poprawia wygląd, ale również wzmacnia odporność metalu na korozję oraz przygotowuje go do dalszych etapów obróbki, takich jak malowanie czy galwanizacja. Szkiełkowanie jest szczególnie cenione w renowacji zabytkowych pojazdów, narzędzi czy elementów maszyn, gdzie kluczowe jest zachowanie oryginalnego kształtu i detali.

Szkiełkowanie to niezwykle skuteczna i uniwersalna metoda odnowy powierzchni metali. Pozwala na precyzyjne oczyszczanie, poprawia estetykę i trwałość obrabianych elementów. Dzięki swojej delikatności i efektywności jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Warto rozważyć zastosowanie tej techniki, zwłaszcza w przypadkach, gdy zależy nam na najwyższej jakości wykonania i zachowaniu detali.

Firma VIGOR sp. z o.o., Słupsk