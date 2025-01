Weryfikacja jakości za pomocą ramienia pomiarowego FARO Fusion 3.7

Czym jest FARO Fusion 3.7?

Ramię pomiarowe FARO Fusion 3.7 to przenośne narzędzie metrologiczne służące do precyzyjnego pomiaru wymiarów części i komponentów. Jego zaawansowana konstrukcja pozwala na dokładne odwzorowanie geometrii obiektów i weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną. FARO Fusion 3.7 wyposażone jest w szereg funkcji, takich jak skanowanie 3D umożliwiające szybkie i szczegółowe przechwytywanie danych powierzchniowych, precyzyjne pomiary kontaktowe pozwalające na dokładną weryfikację wymiarów oraz przenośność i łatwość użycia, dzięki czemu urządzenie można wykorzystać w różnych warunkach produkcyjnych.

Zastosowanie FARO Fusion 3.7 w kontroli jakości

FARO Fusion 3.7 pozwala na sprawdzenie wymiarów części z dokładnością do mikrometrów. Jest to kluczowe w przypadku produkcji komponentów, gdzie nawet najmniejsze odchylenia mogą wpływać na działanie całego systemu. Podczas wdrażania nowych procesów produkcyjnych FARO Fusion 3.7 umożliwia szybkie i precyzyjne sprawdzenie pierwszych wyprodukowanych elementów pod kątem zgodności z projektem. Ramię pomiarowe pozwala monitorować zużycie narzędzi produkcyjnych, pomagając zapobiegać nieplanowanym przestojom i utrzymać jakość produkcji na najwyższym poziomie. Dzięki funkcji skanowania 3D FARO Fusion 3.7 umożliwia odtworzenie geometrii istniejących komponentów w celu stworzenia dokumentacji technicznej lub poprawy projektu.

Kluczowe zalety FARO Fusion 3.7

Ramię FARO Fusion 3.7 oferuje dokładność, która spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających branż. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu i intuicyjnej obsłudze proces weryfikacji jest szybki, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów. Ramię może być używane do różnych zadań, od pomiarów wymiarowych, przez kontrolę powierzchni, aż po skanowanie 3D. Przenośna konstrukcja umożliwia używanie urządzenia bezpośrednio na hali produkcyjnej, co eliminuje konieczność transportu części do laboratorium pomiarowego.

Ramię pomiarowe FARO Fusion 3.7 to innowacyjne narzędzie, które znacząco podnosi standardy kontroli jakości w przemyśle. Jego precyzja, wszechstronność i łatwość obsługi sprawiają, że jest to niezastąpione urządzenie w weryfikacji wymiarowej i zapewnianiu zgodności z dokumentacją techniczną.

Firma VIGOR sp. z o.o., Słupsk